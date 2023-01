Morre Hyperion Peixoto, ex-presidente do TCE-AM

“Neste momento de dor e de profunda tristeza, o conselheiro-presidente (que atuou como chefe de gabinete da presidência e secretário-geral de Administração do saudoso Hyperion Peixoto de Azevedo em uma de suas gestões) manifesta sentimentos a todos os familiares e amigos para que encontrem conforto em seus corações”, diz um trecho do documento.

O TCE-AM, divulgou uma nota de pesar se solidarizando com a família do conselheiro aposentado.

Entre as ações destacadas pelo TCE, o atual presidente Érico Desterro, ressalta que Hyperion ajudou a aperfeiçoar o Controle Externo do órgão.

Manaus/AM – Morreu nesta terça-feira (17), o ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Hyperion Peixoto de Azevedo.

