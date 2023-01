Entregador morre ao ter cabeça esmagada por caminhão durante acidente em Manaus

Com o impacto, Eli teve a cabeça esmagada mesmo estando de capacete. Peritos estiveram na cena do acidente e colheram pistas que podem ajudar a entender a dinâmica da colisão fatal.

No momento da tragédia, chovia no local e testemunhas acreditam que ele tenha perdido o controle da direção.

Manaus/AM – Eli Monteiro da Costa, 40, morreu ao ter a cabeça esmagada em um acidente de trânsito na madrugada desta quarta-feira (18), no Conjunto Águas Claras, no bairro Novo Aleixo, zona norte.

