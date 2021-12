Morre em Manaus Waldir dos Santos, pai do secretário Sérgio Fontes

Morreu nesta segunda-feira (20), Waldir dos Santos Fontes, pai do ex-secretário de Segurança do Amazonas, Sérgio Fontes. A causa da morte não foi revelada. O velório de Waldir está sendo realizado na Funerária Canaã, na avenida Major Gabriel, no Salão 1 e é restrito a amigos e familiares. O sepultamento acontecerá às 16h30, no cemitério Recanto da Paz, localizado na rodovia AM-070, que liga Manaus a Iranduba. Sérgio Fontes é delegado e ex-secretário de Segurança do Amazonas e atualmente é Secretário Municipal de Defesa Social da Prefeitura de Manaus.

