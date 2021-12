Homem morre em acidente gravíssimo entre carro e motocicleta em Manaus

Manaus/AM- Um homem morreu ao sofrer um acidente de trânsito na noite desse domingo (19), no viaduto do bairro São José, na Zona Leste. Segundo testemunhas, era por volta das 00h, quando a motocicleta que ele pilotava se chocou com um táxi no local. A vítima caiu do veículo e sofreu ferimentos graves na cabeça e rosto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

