Morre em Manaus ex-juíza do Trabalho, Dra Ruth Fernandes

Manaus/AM - Faleceu na tarde desta quinta-feira (22) a Dra Ruth Fernandes, ex-juíza do Trabalho, professora, mãe do Pastor Gedeão Grangeiro Fernandes Menezes, de Ana Grangeiro e do Cardiologista Marcos Grangeiro, irmã de Miquéias e Zé Fernandes.



Ruth, após a partida dos pais, assumiu a liderança de educar como filhos os irmãos, e não suportou o falecimento deles por Covid-19, tendo um ataque cardíaco na tarde de ontem.