Moradores pulam em igarapé para se salvar de incêndio em Manaus

Manaus/AM - Os moradores pularam em um igarapé para tentar se salvar do incêndio que atingiu cerca de 14 casas, na noite desta terça-feira (26), no bairro São Jorge, zona Oeste de Manaus.

Uma das vítimas, morador há 28 anos na área, Roque dos Santos contou que as pessoas saíram às pressas ao perceberem o fogo tomando conta das residências, algumas pularam no igarapé, inclusive com crianças, para se salvarem.

"O pessoal saiu pelo igarapé porque não dava para sair pela rua", disse ele. Ainda de acordo com Roque, uma criança teria se machucado ao cair na água com a mãe. As duas passam bem.

Ainda não há informações sobre a causa do incêndio. O Corpo de Bombeiros trabalha no local para controlar as chamas.