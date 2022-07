Fogo se alastra e destrói cerca de 14 casas durante incêndio em Manaus

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para conter as chamas. Até o momento, não há informações de feridos e nem o que teria causado o incêndio.

"Até o momento, os moradores contaram que foram aproximadamente de 14 casas atingidas e as pessoas perderam tudo. Uma equipe da Semasc já foi acionada para fazer a catalogação dessas famílias juntamente com a Defesa Civil pra gente dar o apoio devido às famílias que perderam tudo", afirmou Mendes.

De acordo com o Chefe de Operações da Defesa Civil, José Mendes, uma equipe do órgão chegou ao local imediatamente após ser acionado pelos moradores da área. Ele contou que as famílias perderam tudo e que serão assistidas pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

