Moradores do bairro Nova Cidade reclamam da situação precária das ruas

Em algumas ruas como a Flandres, os moradores cobriram os buracos com pedras e restos de construções para amenizar o problema, mas o remédio dura pouco tempo. “Com o passar dos dias, os carros acabam espalhando as pedras e os buracos voltam”, disse um morador que preferiu não se identificar.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.