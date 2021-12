Manaus/AM - Moradores bloquearam a avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, zona Sul de Manaus, na noite desta terça-feira (28), após ficarem dois dias sem energia elétrica. Eles alegam que cerca de 500 famílias foram afetadas pela interrupção do serviço. Moradores bloqueiam avenida de Manaus em protesto após 2 dias sem energia; veja vídeo https://t.co/v3nui0Ghk0 pic.twitter.com/Uri1e5gJ9A — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) December 29, 2021 Durante o protesto, as pessoas colocaram galhos de árvores no meio da pista, além de usarem carros para bloquear a passagem de outros veículos. Segundo o morador, técnicos da Amazonas Energia foram ao bairro mas o problema não foi solucionado. "Chegaram a mexer, o serviço foi normalizado por quase 2 horas, mas depois parou novamente". A Amazonas Energia informou que uma equipe foi enviada ao local para verificar a situação.

