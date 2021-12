IMMU e polícia deflagram nova etapa da Operação Carga Pesada em Manaus

Manaus/AM - O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realiza nesta quarta-feira, (29), mais uma fase da operação “Carga Pesada”, na avenida Rodrigo Otávio, próximo à Feira do Japiim, zona Sul. O objetivo é fiscalizar itens da parte mecânica dos veículos, estado geral dos pneus e documentação, e verificar outras possíveis irregularidades cometidas por condutores desse tipo de veículos. A ação conta com agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) e o Batalhão de Trânsito (BpTran) da Polícia Militar e acontece na mesma avenida onde duas mulheres morreram esmagadas por uma carreta. O acidente chocou a cidade e a partir daí, várias fiscalizações no trecho e operações específicas começaram a acontecer com certa frequência a fim de evitar novas tragédias.

