Micro-ônibus e motos são apreendidos por transporte irregular em Manaus

Os proprietários que desejarem reaver os veículos, poderão procurar o setor de atendimento do órgão de segunda a sexta-feira, no horário de 8h às 14h, na avenida Urucará, 1.180, bairro Cachoeirinha, zona Sul.

Durante a operação, fiscais do IMMU abordaram 53 veículos de transporte e flagrou quatro motocicletas fazendo transporte de passageiros sem autorização do poder público, além de um micro-ônibus alternativo em que o motorista estava dirigindo com a Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, inapropriada para o tipo de veículo.

