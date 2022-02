Cursos de mestrado e doutorado em 'clima e ambiente' abrem inscrições na UEA e Inpa

Manaus/AM - Estão abertas as inscrições para o Programa de Pós-Graduação em Clima e Ambiente (PPG-CLIAMB) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa).

Os editais de seleção referem-se à formação de turma 2022 do curso de Mestrado e preenchimento das vagas, na forma de fluxo contínuo, para o curso de Doutorado em Clima e Ambiente.

O edital oferece 10 vagas para o Mestrado em Clima e Ambiente, com concorrência pública universal. As inscrições devem ser efetuadas até o dia 5 de março, por meio do envio de formulário para o e-mail seleçã[email protected], juntamente com os documentos solicitados, conforme edital.

O processo de seleção do mestrado será feito por meio de comissão de seleção, em duas fases: análise curricular e do texto apresentado na carta de candidatura, de caráter eliminatório; e entrevista, de caráter classificatório.

O resultado do processo seletivo será divulgado em 23 de março. As atividades do programa estão previstas para iniciar no dia 4 de abril.

DOUTORADO

O edital para o curso de Doutorado em Clima e Ambiente também oferece 10 vagas, na forma de fluxo contínuo. As inscrições devem ser efetuadas até o dia 30 de setembro.

O processo acontecerá em duas fases, sendo uma delas eliminatória (análise dos documentos de inscrição e análises curricular e do projeto) e outra classificatória (entrevista com o candidato).

O PPG-CLIAMB desenvolve pesquisas em diversas áreas, tratando das questões dos impactos climáticos e ambientais na Amazônia advindos das mudanças de uso da terra na região e das mudanças climáticas globais, de maneira multi e interdisciplinar, na formação e treinamento de recursos humanos.

O programa atua nas seguintes linhas de pesquisa: Modelagem climática, Meteorologia tropical, Clima e funcionamento dos ecossistemas amazônicos e Processos de interação biosfera-atmosfera.