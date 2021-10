Menino tem pé atravessado por lança ao pular muro de igreja em Manaus

Manaus/AM - Um menino, de 12 anos, teve um dos pés atravessado com uma lança de ferro na rua Gandu, no bairro Cidade Nova, zona norte, de Manaus, nesse fim de semana. Ele subiu na grade de uma igreja e quando pisou na estrutura, o pé atravessou a lança. Ele ficou preso até a chegada do resgate.

Ferro atravessa pé de criança que tenta pular grade de igreja em Manaus pic.twitter.com/BDYIhASdi5 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) October 25, 2021

A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros conseguiu retirar a criança da grade com o ferro ainda no o pé. Ele foi encaminhado pelo Samu para uma unidade hospitalar para receber atendimento médico.

Não há informações sobre o estado de saúde do pequeno.