Menino morre eletrocutado em parque de diversões em Manaus

De acordo com a polícia, a criança estava acompanhada da mãe, que participava de um evento religioso. Segundo informações de testemunhas, o menino correu para debaixo de um 'pula-pula' onde fios elétricos estavam expostos. A ligação é feita diretamente no poste de energia com correntes de 220 volts.

