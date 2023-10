Alunos do Cetam brilham em competição de impressão 3D na Campus Party Amazônia

Manaus/AM - Durante a Campus Party Amazônia, dois alunos da Escola Bernardo Ramos de Gastronomia do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) se destacaram e conquistaram o segundo lugar na Printer Chef, que une gastronomia e tecnologia e desafia os participantes a criar pratos utilizando alimentos produzidos em impressoras 3D.

Os alunos Jancirclei Rodrigues de Souza Santos e Jefferson Ferreira de Oliveira impressionaram a todos com sua criatividade e habilidade na confecção dos pratos.

A competição foi realizada durante a Campus Party Amazônia, um dos maiores eventos de tecnologia e inovação da região, que aconteceu no Studio 5, na zona sul de Manaus.

A competição Printer Chef consistiu em um workshop sobre a produção de alimentos em impressora 3D, seguido pela produção dos pratos pelos competidores.

Neste ano, o desafio envolveu a utilização de ingredientes típicos da região amazônica na composição dos pratos, tornando a competição ainda mais desafiadora e alinhada à cultura local.

A conquista do segundo lugar é motivo de grande orgulho para a unidade de Gastronomia do Cetam, que, com apenas quatro meses de funcionamento, já demonstra excelência na formação de seus alunos.

A professora da escola, a chef ngela Tatiana Santana, que também atuou como jurada na competição, elogiou o desempenho dos alunos: "Estou muito feliz por tudo que eles realizaram, ficaram em segundo lugar os dois. Isso me dá muito orgulho por ser professora deles e saber que meus ensinamentos estão tendo retorno. Com apenas quatro meses de estudo, eles deram um show à parte."



Competição



A competição Printer Chef é uma iniciativa inovadora que combina tecnologia e gastronomia, proporciona aos participantes experiências únicas na criação de pratos.

O evento demonstra a crescente importância da impressão 3D na culinária e promove a criatividade e inovação nesse campo.

Na Campus Party Amazônia foram realizadas quatro seletivas, culminando na grande final regional.

O vencedor da edição manauara terá a oportunidade de disputar a final nacional na próxima edição da Campus Party Brasil, prevista para 2024.

O evento contou com a presença do chef Erik Alcântara, também da Escola de Gastronomia do Cetam, que atuou como jurado nas competições realizadas no sábado.

A Campus Party Amazônia é considerada a maior experiência tecnológica em internet e reúne diversos especialistas e entusiastas da área.