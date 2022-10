Meia tonelada de fios e equipamentos em desuso são retirados em Manaus

A diretoria da Associação dos Empresários do Vieiralves(AEV), em conjunto com os representantes da Amazonas Energia (AME), apresentaram o plano de ação que iniciou o processo de fiscalização no dia 06 de outubro deste ano.

Manaus/AM - Meia tonelada de fios e equipamentos em desuso foram retirados das ruas no bairro Vieiralves, na zona centro-sul de Manaus, durante o primeiro mutirão realizado neste mês de outubro, para acabar com a "farra dos fios".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.