Centro de Zoonoses de Manaus vacinará animais no feriado prolongado

Para mais informações, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) disponibiliza o Disque Saúde (0800 280 8 280), atendendo de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, e a população também pode entrar em contato via Whatsapp do CCZ: Administração – (92) 98842-8359, ou pelo email [email protected]

O diretor do CCZ, médico veterinário Rodrigo Araújo Rodrigues, explica que a campanha está sendo executada por 300 vacinadores que percorrem os bairros de Manaus, com visita em domicílio, para imunizar cães e gatos.

Manaus/AM - O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Doutor Carlos Durand, da Prefeitura de Manaus, informa que as ações da campanha de Vacinação Antirrábica Animal serão mantidas na próxima segunda-feira (24), feriado em comemoração ao aniversário de Manaus, e na terça-feira (25), ponto facultativo em referência ao Dia do Servidor Público.

