Megavacinação continuará por toda semana em 50 pontos em Manaus

Manaus/AM - Aberta na manhã deste sábado (20), 'Megavacinaçã' contra a Covid-19', seguirá com a oferta de vacina em mais de 50 pontos de atendimento ao longo da semana. O principal objetivo da ação, que tem como tema “Proteção pela metade não é proteção”, é mobilizar o público em atraso com a segunda dose e reduzir o percentual da população com o esquema vacinal incompleto. Além disso, a iniciativa visa incentivar a adesão à dose de reforço, que acaba de ser ampliada para as pessoas de 18 anos ou mais que tenham recebido a segunda dose há, no mínimo, cinco meses.

De acordo com o Sistema Municipal de Vacinação (SMV) da Prefeitura de Manaus, 365 mil pessoas não concluíram até o momento a imunização, apesar de terem atingido o intervalo recomendado entre as duas doses. Também na capital, 207 mil pessoas com 18 anos ou mais já podem receber a dose de reforço. Além desses, o município ainda aguarda aproximadamente 170 mil pessoas que não tomaram nem mesmo a primeira dose.

Pontos de atendimento

No decorrer da semana, os mais de 50 locais de vacinação contra a Covid-19 vão incluir pontos tradicionais de grande fluxo, unidades de saúde, shoppings e a Feira da Manaus Moderna. O Sambódromo e o Studio 5, que não funcionaram neste sábado, voltam a operar normalmente a partir da segunda-feira, 22. Além disso, o Shopping São José, que passou a ser ponto de vacinação neste sábado, vai funcionar de segunda a domingo, das 10h às 18h. A Semsa atualiza diariamente a lista de locais abertos para vacinação e orienta os usuários a consultar os endereços e horários de funcionamento.

A secretaria também recomenda que as pessoas consultem o site Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br) para verificar se já se encontram no prazo para receber a segunda dose. Atualmente, os prazos recomendados são 21 dias para a Pfizer, 28 dias para a CoronaVac e 56 dias para a AstraZeneca. Quem passou do prazo também deve procurar os pontos de vacinação.

Além desses, podem receber a primeira dose da vacina os que têm 12 anos ou mais e ainda não iniciaram o esquema vacinal. Já os aptos a receber a dose de reforço são todas as pessoas acima de 18 anos que receberam a segunda dose há, no mínimo, cinco meses.