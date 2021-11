Barranco com risco de desmoronamento em Manaus ganhará contenção

A dona de casa Rita de Cássia, que mora no local há mais de 50 anos, explicou que se assustou ao ouviu o barulho do desmoronamento. Ela disse que o problema já se estende a pelo menos 10 anos.

No total, são 700 metros de orla e mais de 70 metros de encosta. A Seminf vai contar com o apoio da Defesa Civil do município para realizar uma intervenção pontual.

