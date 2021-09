Mausoléu será construído para homenagear padres e diáconos em Manaus

Como forma de reconhecer e honrar a memória dos padres e diáconos por toda a dedicação em vida à cidade de Manaus, a Prefeitura de Manaus, em parceria com a Arquidiocese de Manaus, está realizando a construção do Mausoléu da entidade no cemitério Nossa Senhora Aparecida, localizado na Avenida do Turismo, no Tarumã, Zona Oeste.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.