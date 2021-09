Judô: Brasil vai ao pódio em primeiro torneio após Jogos de Tóquio

Na luta seguinte, venceu o espanhol José Maria Izquieta por wazari (quando o atleta derruba o adversário com parte das costas no tatame; rende um ponto). Na semifinal, superou o moldavo Dorin Gotonoaga por ippon.

O jovem, medalhista de bronze no Campeonato Mundial júnior de 2019, venceu três lutas e caiu somente para o georgiano Tato Grigalashvili, número um do mundo.

O brasileiro Guilherme Schmidt representou o judô nacional no pódio da primeira competição do circuito mundial após a Olimpíada de Tóquio (Japão).

