Matrículas para novos alunos na rede pública começa nesta sexta-feira no Amazonas

Pais e responsáveis precisam ficar atentos para o passo a passo e para os documentos exigidos: Certidão de nascimento e/ou carteira de identidade; Documento de identidade e CPF do responsável legal; Guia de transferência do estudante (extra-rede/particular); Comprovante de residência com CEP; 03 fotos 3×4; Declaração de cartão de vacina atualizado; Cartão de vacinação (cópia); Número de telefone atual do responsável; Documento de autorização de refúgio (em caso de estrangeiro).

