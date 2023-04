Material de construção é flagrado vendendo produtos vencidos em Manaus

Manaus/AM - Uma loja de material de construção foi notificada nesta segunda-feira (24), pelo Procon Amazonas após denúncias de que o local vendia produtos com prazo de validade expirados. O nome do estabelecimento não foi divulgado pelo órgão, mas está localizado no no Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul da capital.

No ato da ação, comprovou-se que de fato existiam os produtos com prazos de validade vencidos e adulterados. No total, foram encontradas 264 unidades irregulares entre tintas, selador, argamassa e outros. "É importante que os consumidores mantenham atenção a esse aspecto, que pode afetar, inclusive, o resultado da sua aplicação", alerta o diretor-presidente do Procon/AM, Jalil Fraxe.

Os materiais foram recolhidos e, além disso, a loja foi notificada para realizar adequações em relação à disponibilização do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em local visível e de fácil acesso; e de etiquetas com informações sobre os produtos e precificação dos itens expostos à venda.

Para tirar dúvidas ou registrar reclamações, os consumidores podem entrar em contato com o órgão de proteção ao consumidor por meio do telefone 3215-4009 / 0800 092 1512 (segunda a sexta, das 8h às 14h), e, ainda, registrar reclamações pelo