Bosco Saraiva toma posse como superintendente da Suframa

O superintendente também comentou temas de grande relevância para o modelo Zona Franca de Manaus, como reforma tributária e Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA), e indicou que buscará aproveitar sua ampla experiência técnica e política para que as diversas demandas de fortalecimento das ações da Suframa tenham o devido andamento e que as oportunidades de geração de emprego e renda sejam amplificadas em toda a região.

“A Suframa está intrínseca à vida de todos nós e tem sido o motor de desenvolvimento dessa região importantíssima para o Brasil ao longo dos últimos 56 anos. Precisamos não apenas fortalecer toda a nossa região, levando informações e orientações aos micro e pequenos empresários que estão nos municípios do interior e mostrando a eles como usufruir dos benefícios da Zona Franca de Manaus, mas também fazer a modernização da Suframa, e isso passa necessariamente pelo restabelecimento da motivação e do bem estar dos servidores desta casa”, afirmou Saraiva.

Bosco Saraiva citou três missões prioritárias na gestão: promover com muita intensidade a integração regional; dinamizar a interiorização das ações da Suframa; e avançar na modernização institucional, com atenção especial à necessidade de valorização das condições salariais dos servidores da casa.

Em seu primeiro dia oficial de atividades como novo gestor da Suframa, Saraiva concedeu coletiva de imprensa e também participou de reunião interna com superintendentes adjuntos e coordenadores-regionais, incluindo servidores que atuam em unidades descentralizadas nos Estados do Amazonas, Amapá, Acre, Rondônia e Roraima.

