Marinha reforça buscas por adolescente que caiu no rio após canoa virar em Manaus

Manaus/AM - A Marinha do Brasil está reforçando as buscas pela adolescente Valeska Nascimento, de 15 anos, que desapareceu no Rio Negro, no último domingo (18), após sofrer um naufrágio nas proximidades da Praia do Índio, na Comunidade Vila Nova.

Valeska e mais quatro pessoas estavam em uma canoa, quando um forte banzeiro virou a embarcação. Valeska e uma venezuelana afundaram no Rio Negro, e um grupo de pessoas que viram o naufrágio conseguiram resgatar apenas a venezuelana.

Familiares e bombeiros fizeram as buscas ainda no domingo. Uma equipe do 9º Distrito Naval iniciou as buscas pela desaparecida desde segunda-feira (29).

A Marinha informou que será instaurado um Inquérito para apurar as causas do acidente e os possíveis responsáveis.