‘Marina Silva de Manaus’ ressurge de férias no Ceará; Veja como ela está

Para quem não sabe, Maria Solange gravou o vídeo com a música de Madonna como forma de homenagear o filho de 22 anos, que havia sido assassinado. Após a repercussão, ela recebeu ajuda para se reabilitar em uma clínica em São Paulo, com apoio organização Parceiros Brilhantes.

Manaus/AM - A ex-dependente química “Marina Silva de Manaus”, Maria Solange, ressurgiu nas redes sociais nesta semana mostrando estar totalmente renovada e curtindo férias em Fortaleza, na capital do Ceará. Após fazer sucesso com vídeos divertidos em 2020 e até ser notada por Madonna ao dançar o hit “Holiday”, Marina recebeu ajuda para se tratar do vício em drogas.

