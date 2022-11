Marcelo Serafim renuncia ao posto de líder de governo na CMM

O motivo da renúncia é por conta da eleição para presidente da Câmara Municipal em que o atual presidente, vereador David Reis (Avante), tenta se manter no cargo e muitos vereadores da base do prefeito são contra. Marcelo Serafim disse que existe uma clara divisão na base e que ele não iria continuar no posto de líder neste cenário.

Manaus/AM - A situação de divergência entre os vereadores da base do governo do prefeito David Almeida (Avante) na Câmara Municipal de Manaus (CMM) teve mais um episódio claro da falta de diálogo entre os parlamentares. O atual líder de governo, o vereador Marcelo Serafim (Avante), renunciou ao posto nesta segunda-feira (21).

