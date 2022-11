Diretor da Manauscult é cogitado como novo presidente da CMM

Alonso Oliveira pode assumir o cargo se algum vereador do Avante renunciar e a expectativa é que Wanderley Monteiro tome essa iniciativa e antecipe sua saída do parlamento, pois ele foi eleito deputado estadual e terá de deixar a CMM. Alonso já foi vereador titular, mas na última eleição acabou não alcançando a reeleição.

A sugestão é que Alonso seja um nome que agrade todos os vereadores da base do prefeito e que assim evite um racha por conta da tentativa do atual presidente, o vereador David Reis (Avante), de tentar se manter no cargo.

Manaus/AM - O diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, está sendo cogitado como futuro presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM). Alonso é suplente de vereador e pode assumir vaga de algum colega que se licenciar do cargo na CMM para disputar a eleição e evitar brigas na base do prefeito David Almeida (Avante).

