Manutenções em redes de energia são canceladas em Manaus no dia do jogo do Brasil

Manaus/AM – Diferente do que vem acontecendo nos últimos dias, A Amazonas Energia informou que nesta sexta-feira (9), não fará serviços de manutenção em nenhum bairro de Manaus.

Isso por conta o jogo do Brasil na Copa do Mundo do Catar, que acontece a partir das 11h (no horário local).

Em nota a empresa garantiu que não haverá desligamentos nesses dias e que todos os serviços de manutenção foram cancelados.

“Por isso, em razão do jogo da Seleção Brasileira no dia 09/12, todos os serviços de manutenção programada foram cancelados. Assim, não se preocupe, não haverá desligamentos programados na sua região no dia do jogo”, afirma o documento.