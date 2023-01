Manaus vence Minas Tênis Clube na Superliga B de voleibol masculino

“Não tivemos tempo de ficar analisando e remoendo aquele jogo, foi um treino pesado durante a semana. Tivemos uma grande evolução na primeira semana, vamos ter outra pedreira em Goiânia, mas estou feliz com a vitória do time”, ressaltou.

O Manaus Vôlei se recuperou de um revés por 3 sets a 0 na estreia para o Goiás, fora de casa. O técnico do Manaus, Talmo Oliveira, afirma que a evolução do time com uma virada de chave foi crucial para o triunfo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.