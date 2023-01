Bombeiros fiscalizam 61 bares e casas de show e apenas 6 estavam regulares em Manaus

De acordo com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Orleilso Ximenes Muniz, a operação deve continuar de forma rotineira e planejada durante todo o ano.

A gerente de um dos estabelecimentos visitados, Sara Andrade, ressaltou a importância do trabalho do Corpo de Bombeiros.

No sábado (28), foram visitados trinta e nove estabelecimentos. Em trinta locais foram encontradas irregularidades como extintores vencidos, falta de sinalização de rotas de fuga em saídas de emergência, e a maioria dos responsáveis não possuíam o Auto de Vistoria do corpo de bombeiros, o (AVCB), que é um documento oficial emitido pelo Corpo de Bombeiros, onde comprova que o local está dentro das normas de segurança contra incêndio e pânico, previstas na legislação e no PPCI (Plano de Prevenção e Combate de Incêndios). Apenas três edificações estavam dentro dos padrões exigidos, e outros seis locais estavam fechados.

O objetivo da operação, é verificar itens como o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), as saídas de emergências, a sinalização, iluminação, extintores, instalações elétricas, além das condições gerais de funcionamento dos sistemas de proteção.

Manaus/AM - O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), realizou na sexta-feira (27) e sábado (28), vistorias educativas e preventivas em 61 bares, restaurantes e casas de shows em Manaus. A ação, de caráter preventivo, chamada de 'Operação Ambiente Seguro', esteve presente em todas as zonas da cidade e notificou mais de quarenta estabelecimentos durante os dois dias de fiscalizações.

