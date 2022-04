Manaus vai adotar autoexame de pele virtual para estudantes

Manaus/AM - Manaus desenvolveu uma estratégia inovadora, para detectar e tratar precocemente novos casos de hanseníase e outras dermatoses básicas dentro da comunidade escolar. Cerca de 150 mil estudantes da rede pública de ensino, por meio do Programa Saúde na Escola (PSE), vão fazer um autoexame de pele virtual.

O projeto, elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), visa fazer a investigação da doença e interromper a transmissão, evitando possíveis sequelas.

A hanseníase tem tratamento e cura, e um dos principais objetivos das equipes da Semsa é não causar constrangimento aos usuários, pois ainda há um estigma grande em relação à doença. A ação principal é detectar casos, no entanto, sendo identificadas outras dermatoses básicas serão realizados o atendimento e o tratamento de acordo com o cronograma organizado entre a escola e as equipes de saúde.

Autoexame

A Semsa desenvolveu um questionário virtual, por meio do Google Forms, que será enviado aos estudantes pela plataforma das secretarias municipal e estadual de Educação. Para o apoio, será disponibilizado material informativo para conhecimento, sensibilização e adesão ao questionário.

A chefe do Núcleo de Controle da Hanseníase da Semsa, enfermeira Ingrid Santos, explica que o autoexame de pele deve ser realizado no domicílio, de frente para o espelho e necessitará do auxílio dos pais ou responsáveis. As perguntas são compostas de dados pessoais e informações de sinais e sintomas de possíveis comprometimentos da doença, que atingem pele e nervos.

“Durante a avaliação dos questionários respondidos, caso seja identificado alguma informação sugestiva de hanseníase ou de outras dermatoses, a equipe de saúde realizará o exame de pele presencial em todos os alunos da turma em que houver a suspeita, de forma confidencial, evitando constrangimento e preconceito”, afirmou, acrescentando que o agendamento será feito junto à escola.

Os pais serão convocados a acompanhar a consulta com a equipe de saúde, para receber orientações necessárias com relação ao diagnóstico e tratamento. Na identificação de um caso de hanseníase, todos os familiares serão examinados e acompanhados uma vez por ano, durante cinco anos, para a detecção oportuna de novos casos.