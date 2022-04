Mais de 70 motoristas são flagrados dirigindo alcoolizados no feriado de Páscoa em Manaus

Manaus/AM - Uma fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) flagrou mais de 70 motoristas dirigindo alcoolizados durante o feriado de Páscoa, em Manaus.

As fiscalizações foram realizadas na Djalma Batista, na zona centro-sul; na avenida Itaúba, na zona leste; e nas rodovias AM-010 e AM-450. Ao todo, 303 veículos foram vistoriados e 205 autuados. Ao volante, 76 condutores foram flagrados no teste do bafômetro. De acordo com o CTB, a penalidade para quem dirige alcoolizado é de R$ 2.934,70.

Também foram removidos 22 veículos ao parqueamento do órgão por diversas irregularidades, que não puderam ser sanadas no local ou estavam com o licenciamento em atraso.