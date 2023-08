Manaus terá mutirão de lazer e saúde neste sábado; confira

“Nosso trabalho vai além do saneamento básico, e o evento deste sábado é um exemplo disso. Por meio de ações como o mutirão Prospera, levamos serviços de saúde, cursos de empreendedorismo e empregabilidade e também opções de lazer. Lembramos que, no caso das vacinas, o número de senhas é limitado e será entregue por ordem de chegada”, explica o gerente de Responsabilidade Social, Semy Ferraz.

O “Prospera” também vai contar com atendimento itinerante da Águas de Manaus. A equipe da Águas de Manaus fará troca de titularidade, negociação de débitos, cadastro na Tarifa Manauara e Tarifa 10, atualização cadastral, 2ª via, solicitação de ligação nova, religação, de vistoria, de instalação de hidrômetros, além de pagamento de faturas (cartão).

Durante a ação, serão oferecidos os seguintes serviços: teste rápido (HIV/Sífilis/ Hepatite B e C), atendimento nutricional, mini check-up (com medições de glicemia, colesterol, peso, altura, IMC e pressão arterial), orientações de higiene bucal, atendimentos de profilaxia.

A primeira edição do mutirão de serviços “Prospera – Um Movimento no Cuidado com a Vida” ocorre neste sábado (19), no Centro de Convivência Pe. Vignola, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, das 9h às 13h. Um dos destaques da programação é uma série de ações gratuitas voltadas para a saúde, como vacinação de Covid (bivalente) e Influenza, e realização de exames.

