Acidente entre micro-ônibus e motocicleta deixa feridos em Manaus; vídeo

Segundo informações de testemunhas para a Polícia Militar, um casal estava entrando no estacionamento do shopping, em uma motocicleta, e acabou sendo atingido por um micro-ônibus do transporte alternativo, conhecido como 'Amarelinho'.

Manaus/AM - Pelo menos três pessoas ficaram feridas durante um acidente na frente de um shopping na Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, no bairro do Monte da Oliveiras, na Zona Norte de Manaus. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (18).

