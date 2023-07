Manaus terá atendimento do Sine Itinerante em três bairros neste sábado

Manaus/Am - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), realiza, neste sábado (22), das 8h às 12h, o atendimento itinerante do Sine Manaus, nos bairros Cidade Nova e Novo Aleixo, na Zona Norte, e Lírio do Vale 2, na Zona Oeste.



A população terá acesso a serviços como vagas de emprego, cadastro no Sine Manaus, orientação referente à Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego. Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.



Endereço das ações



Instituto Renascer

Rua Floresta, nº 51, bairro Lírio do Vale 1.



Instituto Restaurar

Rua Raimundo Sodré, nº 71, núcleo 5, Cidade Nova 2 (ao lado da igreja Batista Ágape).



Centro de Convivência da Família Teonizia Lobo