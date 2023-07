Justiça Federal está com inscrições abertas para estágio em Manaus

As regras do estágio seguem os termos da Lei n. 11.788, de 25 de setembro de 2008, e Resolução CJF n. 208, de 4 de outubro de 2012.

As inscrições estão abertas e são gratuitas e podem ser feitas no site da Universidade Patativa do Assaré (UPA) até o 24 de julho de 2023. As provas on-line serão realizadas nos dias 29 e 30 de julho de 2023.

Os estagiários irão atuar na sede da Seção Judiciária em Manaus e na Subseção Judiciária do município de Tabatinga. A carga horária é de 20 horas semanais e o contrato terá duração de 1 ano, com possibilidade de prorrogação por mais 1 ano.

