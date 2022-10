Manaus terá 84 pontos de vacinação contra Covid-19 nesta semana

Manaus/AM - Manaus tem 84 pontos de imunização disponíveis para vacinação contra Covid-19, nesta semana, a partir desta segunda (10) a sexta-feira (14).

Para receber a vacina, basta se dirigir à unidade mais próxima portando documento oficial de identificação e cartão de vacina, e as crianças e adolescentes devem ser levadas pelos pais ou um adulto responsável. Os usuários com 12 anos de idade ou mais podem buscar qualquer um dos 84 pontos de vacinação nesta semana. Já o público infantil deve ser levado a unidades de referência para a vacinação dessa faixa etária, sendo 43 pontos para crianças entre 5 e 11 anos de idade, e dez endereços para crianças com 3 e 4 anos.

A lista com os endereços das unidades, horários de funcionamento e vacinas disponíveis pode ser acessada no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) e também no link bit.ly/localvacinacovid19. A população também pode obter informações e esclarecer dúvidas nos perfis oficiais da secretaria nas redes sociais (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook).