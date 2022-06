Manaus terá 11 pontos de vacinação contra covid, gripe e sarampo neste sábado

Manaus/AM - Neste sábado (18), Manaus terá 11 pontos de vacinação contra covid-19, influeza (gripe) e sarampo, em quatro zonas da cidade. As unidades irão funcionar das 8h às 12, com oferta de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses do imunizante para todos os públicos – crianças de 5 a 11 anos, adolescentes de 12 a 17 anos e os demais segmentos acima de 18 anos.

Nas 11 unidades também estarão disponíveis as doses contra influenza (gripe) e sarampo para os grupos contemplados na campanha de vacinação anual, e todas as vacinas do calendário básico de crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Para receber as vacinas, é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e a carteira de vacinação. As crianças e adolescentes precisam estar acompanhadas de um dos pais ou de um responsável que seja maior de idade.

Locais de vacinação deste sábado, 18/6:

8h às 12h

Zona Norte

Clínica da Família Carmen Nicolau, na rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul

UBS Áugias Gadelha – Rua 15, s/nº, Cidade Nova I

UBS Balbina Mestrinho – Rua Major Silvério J. Nery, nº 170, Núcleo 3, Cidade Nova

UBS Maj PM Sálvio Belota - Rua Samambaia, nº 786 - Santa Etelvina

Zona Sul

USF Dr. José Rayol dos Santos - Avenida Constantino Nery, s/nº – Flores

UBS Morro da Liberdade - Rua São Benedito, s/nº - Morro da Liberdade

Zona Leste

USF Alfredo Campos - Alameda Cosme Ferreira, s/nº -Zumbi

USF Amazonas Palhano - Rua Antônio Matias, s/nº - São José Operário

USF Leonor Brilhante - Avenida Autaz Mirim, s/nº - Tancredo Neves

Zona Oeste

UBS Deodato de Miranda Leão - Avenida Presidente Dutra, s/nº – Glória

UBS Leonor de Freitas - Avenida Brasil, s/nº, Compensa I