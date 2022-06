Homem sofre queimaduras após botijão de gás explodir em casa, em Manaus

O trânsito no local precisou ser desviado temporariamente para a rua Moacir Baima, para que os agentes do Corpo de Bombeiros conseguissem controlar o fogo.

O homem foi encaminhado ao Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, onde está recebendo atendimento médico. No local, que funciona como fornecedor de salgados e doces, havia quatro botijas de gás, mas por sorte a vítima teve queimaduras leves.

