Manaus tem mais de 1,5 milhão de pessoas com vacinação incompleta de Covid

A Semsa informa que 1.894.326 pessoas iniciaram o esquema vacinal desde que a campanha de imunização contra a Covid foi iniciada em Manaus, em janeiro do ano passado. O número representa 88% da população vacinável (a partir de 3 anos de idade). As que completaram o ciclo inicial (duas doses ou dose única) somam, até o momento, 1.651.416, o que corresponde a 78,3% da população vacinável.

Manaus/AM - Cerca de 1.505.586 de pessoas seguem com o esquema vacinal incompleto de Covid-19 em Manaus, ou seja, em atraso com a segunda, com a terceira ou com a quarta dose, e que 250.317 ainda não receberam nenhuma dose da vacina. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (03) pela Secretaria municipal de Saúde (Semsa).

