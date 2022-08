Empresária é notificada após divulgar fotos de crianças com biquíni de fita em Manaus

Manaus/AM - Uma empresária do ramo de bronzeamento em Manaus foi notificada pela Delegacia Especializada e Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), por ter divulgado fotos de crianças usando biquínis de fita no perfil do Instagram do espaço.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, a mulher, que é tia das garotas, foi intimada a comparecer na Depca, juntamente com a mãe das crianças, para apurar sobre a exposição das meninas na internet.

“A gente sabe que é um risco muito grande divulgar foto de crianças com pouca roupa, considerando o histórico que a gente vê de prostituição infantil e pornografia, que é uma das formas de exploração sexual. Então as vezes, as pessoas por falta de conhecimento e orientação, acabam divulgando as fotos de menores, e isso, uma vez caindo na rede, pode virar um objeto de troca e venda por pedófilos”, explicou a delegada.

O caso continua sendo apurado.