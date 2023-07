Manaus tem 9 pontos de vacinação contra Covid-19 neste sábado; confira

Os usuários podem consultar as doses a receber na plataforma on-line Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br), bastando escolher o serviço “Consultar minhas doses” e informar o número do CPF.

Para receber o imunizante os usuários devem se dirigir à unidade de saúde mais próxima levando documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e cartão de vacina. A aplicação é feita com a observação das doses e intervalos preconizados pelo Ministério da Saúde.

