Manaus tem 37% da população totalmente imunizada contra Covid-19

Manaus/AM - A campanha de vacinação contra a Covid-19 em Manaus, que teve início no dia 19 de janeiro deste ano, já vacinou com as duas doses de imunizantes cerca de 37% da população, o equivalente a 633.287 doses aplicadas, até esta sexta-feira (10), segundo o vacinômetro municipal.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), 83,5% da população vacinável, ou seja, pessoas que podem receber a vacina, segundo as orientações do Ministério da Saúde, já estão com a primeira dose. Ao todo, Manaus já aplicou 2.152.392 doses de vacina contra Covid-19, sendo 1.491.425 de primeira dose, 635.925 de segunda dose e 25.041 dose única.