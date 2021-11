Manaus tem 188 mil pessoas que não se vacinaram contra Covid-19

Manaus/AM - Cerca de 188 mil pessoas não se vacinaram contra Covid-19 em Manaus, até este domingo (07), segundo informação divulgada pela titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Shádia Fraxe.

“Ainda temos 188 mil pessoas que não tomaram a primeira dose da vacina e 290 mil não voltaram para concluir o esquema vacinal com a segunda dose. Estamos aumentando e descentralizando os pontos para que não seja a dificuldade de acesso a razão para essas pessoas não tomarem a vacina. É preciso que todos compreendam que a imunização tem que ser geral, do contrário não teremos a proteção que nos deixará livres dos males que o novo coronavírus pode causar”, explica a titular da Semsa.

A secretária da Semsa lembra que quem for receber a primeira dose, deve estar atento à documentação exigida: adolescentes de 12 a 17 anos precisarão estar acompanhados pelo pai, mãe, ou uma pessoa maior de 18 anos, que deverá assinar uma declaração de responsabilidade no verso da cópia do comprovante de residência. Também será necessário apresentar um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS). Quem tiver 18 anos ou mais, precisa levar o documento de identidade original, com foto, CPF e o comprovante de residência, com cópia.

No caso da segunda dose, só é preciso apresentar o documento de identificação, o CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. Quem tiver perdido a carteirinha, pode comprovar pelo aplicativo ContecteSus, que pode ser instalado no celular. Adolescentes de 12 a 17 anos deverão estar com os pais ou um responsável maior de 18 anos.

Para a dose de reforço, no caso das pessoas de 50 anos e mais, é preciso apresentar o documento de identidade, CPF e a carteira de vacinação com o registro das duas doses. O mesmo vale para os trabalhadores da saúde. Os imunossuprimidos devem consultar nos cards nas redes sociais da Semsa o tipo de comprovação da condição de saúde que pode ser apresentado.