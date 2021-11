Carro pega fogo e fica destruído em avenida de Manaus

O incidente ocorreu por volta de 21h30 e os bombeiros foram acionados e, ao chegarem no local, iniciaram o combate as chamas, e em poucos minutos fogo já havia sido completamente extinto.

Manaus/AM - Um carro, modelo Vectra prata, pegou fogo na noite deste domingo, na avenida Cosme Ferreira, no bairro Coroado, zona Leste de Manaus. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas rapidamente e ninguém ficou ferido.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.