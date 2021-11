Manaus registrou 3.793 casos confirmados de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti

“As pessoas ficaram mais tempo dentro de casa, mas não estavam descartando o lixo de maneira adequada, o que propiciou um aumento no número de criadouros do Aedes e também dos casos de dengue. Mas, nos últimos meses, o número de casos da doença vem reduzindo. Em junho deste ano, o número de casos em Manaus chegou a 429, em setembro o número ficou em 98 casos, com o mês de outubro registrando 31 casos”, destaca Alciles.

Ele também aponta que, com a pandemia da Covid-19, as pessoas passaram mais tempo dentro de casa, mas que foi possível observar que houve um maior acúmulo de depósitos tipo lixo dentro dos imóveis.

O chefe do Núcleo de Controle da Dengue da Semsa, Alciles Comape, lembra que o último grande surto de dengue em Manaus ocorreu em 2011, o que significa que muitas pessoas, principalmente crianças e adolescentes, não tiveram contato anterior com um dos quatro sorotipos de dengue (DEN 1, DEN 2, DEN 3 e DEN 4), e estavam mais suscetíveis à doença.

