Manaus oferta 50 vagas para workshop sobre empoderamento nos negócios

O workshop tem como objetivo estimular a capacidade de gerir as emoções, promover o autoconhecimento, autodisciplina e a mentalidade positiva para enfrentar o cotidiano de um negócio. É voltado a empreendedores e potenciais empreendedores e será realizado no sábado (13), das 13h às 17h.

Manaus/AM - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), oferta, nesta segunda-feira (8), 50 vagas para o workshop gratuito “Empoderamento nos Negócios”, no Casarão da Inovação Cassina, localizado na rua Bernardo Ramos, Centro.

