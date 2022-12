Manaus registra mais de 100 ocorrências após forte temporal

Já o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) somou 50 ocorrências até a tarde desta quinta-feira. Dentre elas, dois acidentes de trânsito com danos materiais e três acidentes de trânsito com vítima lesionada sem ferimentos graves, além de 20 semáforos comprometidos, estando 12 deles inoperantes, o que comprometeu a malha viária da capital.

Apesar dos danos materiais causados pela chuva em diversos pontos da cidade, não houve vítimas lesionadas. A Defesa Civil contou com quatro equipes na rua realizando o atendimento das principais ocorrências. Os técnicos continuarão a realizar as vistorias nesta sexta-feira, dia 2.

