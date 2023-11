Manaus registra alagamentos, destelhamentos e deslizamentos durante chuva nesta terça-feira

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus informa que, desde o início da chuva, na madrugada desta terça-feira (7), foram registradas, até as 13h, na Central 199 da Defesa Civil do município, 10 ocorrências em distintas áreas da capital amazonense, sendo uma de deslizamento, uma de alagamento, uma de destelhamento, duas de risco de tombamento, duas de risco de desabamento, uma de risco de deslizamento e duas solicitações de vistoria.



De acordo com a Gerência de Encaminhamento e Acompanhamento (GEA) da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), a média das chuvas, na capital, nas últimas 24 horas, foi de 55,8 milímetros. A zona Leste foi a área mais afetada, concentrando boa parte das ocorrências.



Ainda conforme a GEA, na tarde desta terça-feira, até as 13h, a pluviometria por zona, na capital, foi de: Leste (76 milímetros), Norte (71 milímetros), Sul (62 milímetros), Centro-Sul (53 milímetros), Centro-Oeste (38 milímetros) e Oeste (35 milímetros).



A previsão para a tarde e início da noite desta terça-feira em Manaus é de tempo nublado com chuva isolada. As equipes da Sepdec seguem nas ruas, em atendimento às ocorrências registradas via 199.



Recomendações:



– Siga sua rotina, mas fique atento;

– Acompanhe a previsão do tempo e suas atualizações;

– Mantenha-se informado por intermédio dos meios de comunicação e canais oficiais da prefeitura.

– Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).